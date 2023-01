Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 17-Jähriger durch mutmaßlichen Luftgewehr-Schuss verletzt

Minden (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurden die Einsatzkräfte wegen einer verletzten Person gegen 2.40 Uhr in die Straße Sandtrift gerufen.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 17 Jahre alten Mindener sowie dessen zwei 18-jährige Begleiter. Im Rahmen der Befragung berichtete man den Polizisten, dass man sich zuvor an einem Discounter an der Straße "Sieben Bauern" aufgehalten habe. Plötzlich habe man einen Schuss gehört. Obwohl man sich daraufhin von dem Aufenthaltsort entfernte, traf ein weiterer Schuss den 17-Jährigen schließlich an dessen Bein.

Eine Fahndung mit weiteren Streifenwagen nach dem Verursacher brachte kein Ergebnis. Zwischenzeitlich angeforderte Rettungskräfte kümmerten sich um den Mindener. Nach Angaben der RTW-Besatzung ist zu vermuten, dass der der Schuss aus einem Luftgewehr abgegeben worden sein könnte. Die Mutter des 17-Jährigen begleitete ihren Sohn schließlich zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zudem wurde durch die Beamten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

Hinweise zu dem Verursacher werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

