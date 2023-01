Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 12-jähriger Junge erleidet bei Verkehrsunfall schwerste Verletzungen

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem nahenden Auto hat am Dienstag um kurz vor 17 Uhr ein Junge schwerste Verletzungen erlitten. Aufgrund dessen forderten die Einsatzkräfte einen Rettungshubschrauber an, der den Jungen unter intensivmedizinischer Betreuung in eine Fachklinik nach Bielefeld brachte.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte der 12-Jährige zusammen mit zwei elfjährigen Freunden unvermittelt die Vlothoer Straße in Höhe der Adam-Opel-Straße überqueren wollen, um auf den gegenüberliegenden Fußweg in Richtung Ortskern Rehme zu gelangen. Dabei kam es zur Kollision mit dem in Richtung Vlotho fahrenden BMW eines 50 Jahre alten Fahrers aus Bad Oeynhausen. Das Kind wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen.

Seine beiden Freunde blieben unverletzt. Dies galt auch für den Autofahrer. Alle Beteiligten standen sichtlich unter dem Einfluss des Geschehens. Aus diesem Grund forderte man einen Notfallseelsorger an. Auch Beamte des Opferschutzes erschienen an Ort und Stelle. Zwischenzeitlich konnte der 12-Jährige ins Klinikum nach Minden verlegt werden. Sein Zustand gilt als stabil.

Noch am Abend machte sich ein Sachverständiger ein eigenes Bild an der Unfallstelle. Der Unfallwagen wurde sichergestellt. Zur Unfallaufnahme wurde die Vlothoer Straße bis etwa 22 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell