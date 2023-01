Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte entwenden Artikel aus Verkaufsautomaten

Minden (ots)

Zum wiederholten Mal ist der Betreiber des Hofladens "Klostermeier" durch Diebe geschädigt worden. Nachdem in der Vergangenheit vornehmlich der Hofladen an der Mindener Straße in Hartum betroffen war, wurde diesmal ein Selbstbedienungsautomat an der Stiftsallee in Minden aufgebrochen.

Ein Fußgänger hatte den Aufbruch am Sonntag gegen 14.30 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Demnach hatten bisher unbekannte Täter nach dem Einschlagen einer Frontscheibe verschiedene Lebensmittel erbeutet.

Ebenfalls an der Stiftsallee kamen durch unbekannte Täter aus einem anderen Automaten in Nähe der Einmündung zur Sankt-Ansgar-Straße Aromastoffe für Tabakwaren, sogenannte Liquids, abhanden. Hierzu erhielt die Polizei gegen 3.20 Uhr Kenntnis.

Täterhinweise bitte an die Ermittler unter Telefon 0571/8866-0 .

