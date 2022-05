Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zum Unfallflucht

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Die Ermittlungen zu einer Unfallflucht zum Nachteil einer 24-jährigen Audi-Fahrerin in der OT Teichwolframsdorf, Steinberg haben am gestrigen Tag (30.05.2022) die Greizer Polizeibeamten aufgenommen. Der Unfall ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen am 30.05.2022, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr, wobei der Audi der 24-Jährigen beschädigt wurde. Im Rahmen der Ermittlungen konnte das Unfallfahrzeug im Nahbereich festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern seitens der PI Greiz an. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell