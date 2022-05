Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Wohnungseinbruch

Gera (ots)

Ronneburg: Aufgrund eines gemeldeten Wohnungseinbruches kamen am gestrigen Montag (30.05.2022) Polizeibeamte in der Martin-Luther-Straße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter auf bislang nicht geklärter Art und Weise in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses und durchsuchten diese. Die Tatzeit konnte hierbei auf die Zeit vom 25.05.2022 - 29.05.2022 eingegrenzt werden. Nach Auskunft des Bewohners der Gästewohnung stahlen die Täter u.a. aufgefundenes Bargeld sowie Kleidung in Form von Lederjacken und Schuhen. Die Kriminalpolizei in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum ausfällige Personenbewegungen am Tatort wahrgenommen haben. (RK)

