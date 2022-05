Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer im Baustellenbereich

Gera (ots)

Gera: Das sich im Zeitraum des vergangenen Wochenendes (28.05.2022 - 30.05.2022) offensichtlich Randalierer auf einem Baustellengelände in der Bruno-Brause-Straße in Gera aufhielten, meldete am gestrigen Tag ein Zeuge der Geraer Polizei. Demnach stellte sich heraus, dass die Unbekannten sowohl eine Dixi-Toilette anzündeten, als auch in einen dort befindlichen Bauwagen einbrachen. Ein darin aufgestelltes Radio ließen die Täter schließlich zerstört im Bauwagen zurück. Gestohlen wurde letzten Endes nichts. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) sucht nunmehr nach Zeugen, welche Hinweise zu den unbekannten Randalierern geben können. (RK)

