Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Altenburg (ots)

Altenburg: Aufgrund einer gemeldeten Auseinandersetzung mehrerer Personen in einer Gastlichkeit in der Rosa-Luxemburg-Straße kamen am Samstag (28.05.2022), gegen 02:10 Uhr, mehrere Polizeistreifen zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen fünf Gästen und dem Wirt zum Streit. In der Folge wurde der Wirt (57) von einem der fünf beteiligten Gäste, einem 26 Jahre alten, alkoholisierten Mann niederländischer Herkunft mit einem Bierkrug angegriffen und leicht verletzt. Die nach der Tat flüchtigen Angreifer konnten im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Eine medizinische Versorgung des Geschädigten war nicht notwendig. (KR)

