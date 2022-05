LPI-G: Radfahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Greiz (ots) - Weida: In der Zeit vom 25.05. bis 29.05.2022 drangen bislang unbekannte Täter in die Werkstatt einer Gärtnerei in der Neustädter Straße ein und entwendeten einen Akkuschrauber mit Akkus. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

