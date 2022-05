LPI-G: Beim Ladendiebstahl erwischt

Gera (ots) - Gera: In der Zeit vom 28.05.2022 zum 30.05.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem vietnamesischen Lebensmittelladen in der Johannisstraße. In der Folge stahlen die Einbrecher dort aufgefundenes Bargeld sowie mehrere Lebensmittel. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise zum Geschehen unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: ...

