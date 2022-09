Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rangelei zwischen Ladendieben und Supermarktmitarbeitern

Hennef (ots)

Im Eingangsbereich eines Supermarktes am Adenauerplatz in Hennef kam es am Montagmittag (26. September) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22 und 34 Jahre altem Pärchen, die mutmaßlich einen Ladendiebstahl begangen hatten und einem Angestellten des Marktes. Leicht verletzt wurde dabei der 41-jährige Kaufhausdetektiv.

Dieser hatte gegen 14.20 Uhr die 22-jährige Tatverdächtige beobachtet, wie sie fünf Flaschen Whiskey im Wert von rund 100,- Euro in ihrem Rucksack verschwinden ließ. Nachdem sie die Kassenzone ohne zu bezahlen passiert hatte, sprach der Detektiv die Frau an. Da sie auf die Ansprache nicht reagierte und weiter in Richtung Ausgang ging, ergriff der Angestellte des Supermarktes ihren Arm. Die 22-Jährige schrie lauthals los und versuchte sich aus dem Griff zu lösen, indem sie den Detektiv mehrfach in den Arm kniff. Plötzlich tauchte der 34-jährige Begleiter der Diebin auf und ging den Kaufhausdetektiv körperlich an. Der männliche Verdächtige griff dem 41-Jährigen an den Hals und forderte seine Mittäterin auf, mit der Beute zu fliehen. Weitere Supermarktmitarbeiter waren auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden und schritten ein. Sie brachten den 34-Jährigen zu Boden und konnten die 22-Jährige bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei in Schach halten. Die beiden wohnungslosen Tatverdächtigen, die der Polizei bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt sind, wurden vorläufig festgenommen und mit zur Polizeiwache genommen. Ihnen wurden Blutproben entnommen, weil sie augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen.

Derzeit lassen die Ermittler der Kriminalpolizei prüfen, ob gegen das Pärchen Untersuchungshaft angeordnet werden kann. Das Ergebnis steht noch aus. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell