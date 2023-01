Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ungebetene Gäste am Neujahrsmorgen

Bad Oeynhausen (ots)

Am Neujahrsmorgen brachen eine oder mehrere bislang unbekannte Personen in ein an der Straße "Am Kurpark" gelegenes Restaurant ein.

Nach dem Aufbruch einer Nebeneingangstür des sich am Inowroclaw-Platz befindlichen Betriebes wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Letztendlich wurden den bisherigen Ermittlungen zufolge neben Bargeld mehrere hochpreisige Champagnerflaschen entwendet. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge dürfte sich die Tat im Zeitraum von 4 bis 11 Uhr ereignet haben.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0571/8866-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell