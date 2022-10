Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6, Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall, Unfallverursacher weiter flüchtig - Dringend Zeugen gesucht! - PM Nr. 2

BAB6, Mannheim (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall von Sonntagabend (PM 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5340339 ) ist die lebensgefährlich verletzte 29-jährige Beifahrerin des Mercedes am gestrigen Montagabend verstorben. Der Sachschaden liegt bei 30.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen übernommen und sucht nach wie vor nach Zeuginnen und Zeugen, welche Hinweise auf den Unfall und den flüchtigen Verursacher geben können. Es soll sich hierbei um einen weißen Kastenwagen/Sprinter gehandelt haben, welcher den Mercedes in Fahrtrichtung Heilbronn derartig geschnitten haben soll, sodass dieser zum Ausweichen gezwungen wurde. In der Folge verunfallte das Fahrzeug schwer. Hinweise werden unter 0621/47093-0 entgegengenommen.

