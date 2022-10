Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Riskant überholt

Am Dienstag gefährdete der Fahrer eines VW beim Überholen die Polizei auf der L 275 bei Langenenslingen.

Gegen 06.30 Uhr war eine Person in einem VW von Pflummern kommend in Richtung Friedlingen unterwegs. Nach der Abzweigung in Richtung Mörsingen überholte die Person einen Lkw. Dabei kam ihm ein Streifenwagen entgegen. Der Polizist im Streifenwagen konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Der Überholer fuhr anschließend einfach weiter. Die Beamten des Polizeireviers Riedlingen nahmen die Ermittlungen zu dem Fahrer auf. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Hinweis der Polizei:

Viele schwere Verkehrsunfälle sind nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Dies, obwohl der Zeitgewinn in der Regel minimal ist. Nehmen Sie sich Zeit und nehmen Sie Rücksicht beim Fahren. Dann kommen alle sicher an.

