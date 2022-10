Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Ladung verloren

Für Behinderungen sorgte die verlorene Ladung am Dienstagabend bei Ehingen.

Ulm (ots)

Der 50-Jährige fuhr gegen 21 Uhr im Ehinger Stadtteil Berg in Richtung Nasgenstadt. Der Traktor mit Anhänger hatte Trester geladen. Die hintere Ladebordwand des Anhängers war wohl nicht richtig geschlossen. Deshalb rutschte Material von der Ladefläche und verteilte sich auf der Fahrbahn. Das hatte der Traktorfahrer nicht bemerkt und fuhr bis nach Nasgenstadt weiter. Die Ladung verteilte sich auf einer Länge von knapp vier Kilometern, was für Verkehrsteilnehmer gefährlich ist. Ein Zeuge erkannte die Gefahr und wählte den Notruf. Eine Polizeistreife kam und sicherte ab. Auch die Feuerwehr und Straßenmeisterei rückten an und säuberten mit einer Kehrmaschine die Straße. Die musste in Richtung Nasgenstadt bis etwa 23.30 Uhr halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Nach der Reinigung nahmen die Beamten das landwirtschaftliche Gespann genauer unter die Lupe. Dabei stellten sie Mängel fest. Neben den Reinigungskosten kommt auf den 50-Jährigen nun eine Anzeige zu.

Die Polizei warnt: Nicht oder schlecht gesicherte Ladung ist gefährlich. Der sichere Transport sollte daher immer selbstverständlich sein. Die Ladung ist so zu verstauen und zu sichern, dass sie nicht verrutschen, umfallen, hin- und her rollen oder herabfallen kann. Denn sonst kann Ladung schnell zum gefährlichen Geschoss oder Hindernis werden. Hindernisse können insbesondere nachts zur großen Gefahr für Verkehrsteilnehmer werden, weil sie später erkannt werden.

++++1965600

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell