POL-UL: (BC) Burgrieden - Auf die Gegenfahrbahn geraten

Eine schwer verletzte Person und etwa 50.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Dienstag bei Burgrieden.

Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Unfall kurz nach 16.15 Uhr. Eine 79-Jährige fuhr mit ihrem Smart von Burgrieden in Richtung Laupheim. Im Bereich einer Rechtskurve geriet sie nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein 39-Jähriger kam mit seinem Seat entgegen. Der versuchte noch nach rechts auszuweichen. Dadurch konnte er einen Frontalzusammenstoß verhindern. Dadurch fuhr die Fahrerin des Smart gegen die linke Fahrzeugseite des Seat. Bei dem Unfall erlitt die Unfallverursacherin schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Seat blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall war die Kreisstraße 7518 etwa für eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie vorausschauend. Rechnen Sie mit Unfallstellen und seien Sie stets bremsbereit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

