Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Ölspur vom Unfallverursacher führt zur Unfallstelle; Unfallverursacher ohne gültige Fahrerlaubnis war geflüchtet

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Fahrer eines Ford Transit fuhr am gestrigen Montagmorgen, gegen 8:30 Uhr auf der L722 von Speyer kommend. An der Auffahrt auf die Autobahn A61 in Fahrtrichtung Dreieck Hockenheim kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er auf einer Verkehrsinsel ein Verkehrsschild und riss sich dabei vermutlich die Ölwanne unter seinem Fahrzeug auf.

Ohne anzuhalten, fuhr er anschließend weiter und hinterließ auf der Autobahn A61 auf einer Länge von circa einem Kilometer eine gefährliche Ölspur hinter seinem Fahrzeug.

Als der flüchtende 63-jährige Fordfahrer vermutlich den Ölmangel im Fahrzeug bemerkte, hielt er auf einem Parkplatz an. Aber auch aufmerksame Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Walldorf "bemerken dies, hielten an" und kontrollieren den Autofahrer.

Die Beamten ermittelten, dass die Ölspur von dem Ford letztendlich zu der circa einem Kilometer entfernten Unfallstelle führte. Dort war bereits die Autobahnmeisterei Walldorf eingetroffen, um die Gefahrenstelle zu beseitigen und die Ölspur abzustreuen. Andere Verkehrsteilnehmende kamen durch die Gefahrenstelle nicht zu Schaden.

Die Beamten stellten auch fest, dass der Führerschein des 63-jährigen Fahrers zur Sicherstellung ausgeschrieben war und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der Ford mit polnischem Kennzeichen wurde noch auf dem Parkplatz von dem Fahrer repariert. Die Weiterfahrt übernahmen aber Freunde von ihm, da er ohne Fahrerlaubnis selbst nicht weiterfahren durfte.

Den Fahrer erwartet nun eine Strafe unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Da er keinen festen Wohnsitz hat, benannte er einen Zustellungsbevollmächtigten.

