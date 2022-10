Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: 42-jähriger Mann wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

BAB 5, Wiesloch/Walldorf/Heidelberg/Schwetzingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 42 Jahre alter Mann soll am Sonntag, den 09.10.2022, im Besitz von rund sechs Kilogramm Marihuana gewesen sein. Bei einer gegen 16:08 Uhr durch die Polizei durchgeführten allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Walldorf und Heidelberg/Schwetzingen wurden der Mann und der von ihm geführte Pkw, ein VW, überprüft. Dabei fanden die Beamten in dem Fahrzeug in einer Tasche die beträchtliche Menge Marihuana, welche offensichtlich zum Weiterverkauf bestimmt war, und stellten diese sicher.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin am Montag, den 10.10.2022, der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell