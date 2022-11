Polizei Hamburg

POL-HH: 221115-5. Zwei Zuführungen nach Wohnungseinbruch in Hamburg-Nienstedten

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.11.2022, 19:00 Uhr bis 21:50 Uhr Tatort: Hamburg-Nienstedten, Kanzleistraße

Zivilfahnder haben gestern Abend zwei Albaner (23, 26) vorläufig festgenommen. Sie sind verdächtig, zuvor einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Nienstedten begangen zu haben.

Fahnder des Polizeikommissariats 26 (PK 26) waren auf die Männer aufmerksam geworden, weil diese sich verdächtig in einem Wohngebiet verhalten hatten. Daraufhin wurden die Polizisten von weiteren zivilen Beamten der benachbarten Polizeikommissariate (PK) 21 und 25 unterstützt. Nachdem die Verdächtigen sich einige Minuten auf einem Privatgrundstück aufgehalten und dieses anschließend wieder verlassen hatten, überprüften die Polizisten das betreffende Einfamilienhaus. Hierbei stellten sie Hebelspuren und zerborstene Scheiben an einer Terrassentür fest. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Einbrecher in dem Haus kein Stehlgut erlangt, da dieses leer steht.

Die beiden Tatverdächtigen, die zwischenzeitlich an einem nahegelegenen Bahnhof in eine S-Bahn gestiegen waren, wurden daraufhin kurz vor dem Bahnhof "Bahrenfeld" in der Bahn vorläufig festgenommen. Hierbei leisteten die Männer Widerstand und verletzten einen Polizeibeamten im Gesicht. In einem Rucksack, den der 23-Jährige mit sich führte, fanden die Beamten mutmaßliche Tatwerkzeuge und stellten ihn daraufhin sicher.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hamburg durchsuchten die Polizisten im weiteren Verlauf auch eine Wohnung in Altona-Nord, zu der die Tatverdächtigen offenbar Zugang hatten. Hierbei wurden keine weiteren Beweismittel aufgefunden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen und führten die Festgenommenen einem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Fachdienststelle für Einbruchsdelikte (LKA 19) geführt und dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell