Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Auseinandersetzungen

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

Eine unliebsame Überraschung hat es am Donnerstagabend für den Bewohner eines Reihenhauses in der Brucknerstraße im Stadtteil Burgholz gegeben. Der Mann hatte sich bereits zum Schlafen gelegt, als er gegen 21.45 Uhr durch verdächtige Geräusche geweckt wurde. Im Wohnzimmer entdeckte er Beschädigungen an der Terrassentür, die ein bislang unbekannter Täter vergeblich versuchte, gewaltsam aufzubrechen. Zudem konnte der Bewohner noch eine Person wahrnehmen, die von der Tür wegrannte. Ein aufmerksamer Nachbar gab noch an, dass er drei dunkel bekleidete Personen in Richtung Behringstraße habe davonlaufen sehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Schaden an der Tür wird auf 1.500 Euro geschätzt. (ms)

Pfullingen (RT): Abhang hinuntergerollt

Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen in Pfullingen mehrere Meter einen Abhang hinuntergerollt. Der Senior wollte gegen 14.15 Uhr auf dem Parkplatz des Schützenhauses in der Straße Ahlsberg seinen Mercedes umparken, wobei der automatikbetriebene Pkw rund zehn Meter einen Steilhang hinunterrollte. An einem Baum wurde das Fahrzeug aufgehalten. Der augenscheinlich unverletzte Fahrer, der das Auto selbst verlassen konnte, wurde im Anschluss vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes, an dem ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein dürfte, wurde durch die Feuerwehr mit Hilfe eines Kranfahrzeugs geborgen. (mr)

Bad Urach (RT): Betrunken, zu schnell und ohne Führerschein

Schwer verletzt wurde ein 40-Jähriger, der am frühen Freitagmorgen auf der B 464 zwischen der Georgiisiedlung und Seeburg einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann befuhr gegen 0.20 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse die Bundesstraße von Urach herkommend in Richtung Seeburg. Weil er den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge viel zu schnell unterwegs war, kam er in der scharfen Linkskurve vor den Fischteichen mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und schrammte zunächst etwa 25 Meter an den Leitplanken entlang. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn übersteuerte er seinen Mercedes, kam ins Schleudern und krachte in die linken Leitplanken, bevor er seinen Wagen mehrere Meter weiter auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen bringen konnte. Der nicht angegurtete Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Da sich bei ihm zudem Anhaltspunkte für den Konsum von Alkohol und illegalen Betäubungsmitteln ergaben, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein konnte nicht eingezogen werden, da er gar keinen mehr besaß. Der Mercedes, an dem ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden an den Leitplanken werden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Engstingen-Haid (RT): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Fahrzeuges auf dem Gelände einer Firma in der Erwin-Rommel-Straße sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend ausgerückt. Gegen 21.50 Uhr wurde der Brand entdeckt und die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnten den Brand an dem Kleinbus rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Da es sich bei dem Kleinbus um ein bereits seit Jahren abgemeldetes und zur Verschrottung heranstehendes Fahrzeug handelte, dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen kein nennenswerter Sachschaden entstanden sein. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (cw)

Filderstadt (ES): In die Leitplanken gekracht

Leicht verletzt wurde ein 19-Jähriger, der am Donnerstagabend auf der B27 verunfallt ist. Der junge Fahrer war gegen 21.20 Uhr mit seinem Mitsubishi Colt auf der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Weil er den polizeilichen Ermittlungen zufolge durch die Bedienung seines Autoradios abgelenkt war, geriet er kurz vor der Ausfahrt Filderstadt-Ost nach rechts über den Standstreifen von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanken. Von diesen wurde der Wagen abgewiesen, schleuderte über beide Fahrstreifen zurück und schlug in den Mittelleitplanken ein, an denen er entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung liegenblieb. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Sein Mitsubishi, der nur noch Schrottwert haben dürfte, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme, zur Beseitigung des umfangreichen Trümmerfeldes und der Fahrbahnverschmutzungen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Fahrbahn musste hierzu teilweise vollständig gesperrt werden. Die entstandenen Sachschäden am Fahrzeug und den baulichen Einrichtungen werden auf insgesamt knapp 12.000 Euro geschätzt. (cw)

Aichtal (ES): Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Aich hat ein Radfahrer ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen erlitten. Kurz nach 16 Uhr bog ein 36 Jahre alter Mann mit einem Audi vom Sulzweg in die Grötzinger Straße ein und kollidierte mit einem aus Richtung Grötzingen kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer im Alter von 65 Jahren. Dieser wurde über die Motorhaube des Wagens abgewiesen und stürzte zu Boden. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte sich insgesamt auf etwa 4.500 Euro belaufen. (mr)

Tübingen (TÜ): Gegenverkehr gestreift

Unachtsamkeit dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagvormittag auf der B296 zwischen Unterjesingen und Tübingen ereignet hat. Eine 30-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Suzuki Swift auf der Jesinger Hauptstraße (B296) von Unterjesingen in Richtung Tübingen unterwegs, als sie kurz nach Ortsende mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur geriet. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Fiat Ducato, dessen 56 Jahre alter Lenker keine Chance mehr zum Ausweichen hatte. Während beide Fahrer unverletzt blieben, wurde eine 46 Jahre alte Beifahrerin im Fiat leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend ins Krankenhaus. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Radfahrer bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Kusterdingen gestürzt und dabei verletzt worden. Der 81-Jährige wollte den derzeitigem Ermittlungen zufolge gegen 15 Uhr mit seinem Pedelec von der Täleswiesenstraße auf den Gehweg wechseln und kam hierbei zu Fall. Dabei verletzte er sich augenscheinlich leicht. Für die Untersuchung und Behandlung des Seniors wurde ein Rettungswagen angefordert. (mr)

Nehren (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen zwischen Dußlingen und Ofterdingen von der Fahrbahn abgekommen. Den aktuellen Ermittlungen zufolge war der junge Mann mit einem Peugeot gegen 15.40 Uhr auf der B 27 in Richtung Ofterdingen unterwegs, als er den Stau vor ihm erkannte. Folglich wollte er die Bundesstraße an der Ausfahrt Nehren verlassen, wobei er jedoch offenbar aufgrund seiner Geschwindigkeit zu weit nach links geriet und in eine Grünfläche schlitterte. Dort kam der Wagen zum Stehen. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Für weitere Untersuchungen brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik. Der noch fahrbereite Pkw konnte auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr zur Reinigung der Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Tübingen (TÜ): Fahrradfahrer gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag erlitten. Der 24-Jährige war gegen 16.20 Uhr mit einem Rennrad die Straße Breiter Weg abwärts in Richtung Gmelinstraße gefahren. Ersten Erkenntnissen nach verlor der Mann an einer Fahrbahnunebenheit die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Straße. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Balingen (ZAK): Männer in Streit geraten

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ist es am Donnerstagabend in der Balinger Wielandstraße gekommen. Ersten Erkenntnissen nach waren zunächst ein 28-Jähriger und ein 63 Jahre alter Mann kurz vor 19 Uhr in Streit geraten, in dessen Verlauf der Jüngere den Älteren niederschlug. Ein 73-Jähriger kam dem 63-Jährigen daraufhin zu Hilfe und wurde ebenfalls von dem Jüngeren geschlagen. Um sich zu wehren, soll der Senior im Anschluss ein Tierabwehrspray gegen den Schläger eingesetzt haben. Bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort, war der 28-Jährige zunächst geflüchtet, konnte jedoch am Bahnhof angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da der Schläger, wie auch der verletzte 63-Jährige, unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste er die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Mann in psychischem Ausnahmezustand

Ein sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann musste am Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Der 25-Jährige randalierte zunächst gegen 13.45 Uhr in einem Bus auf der L 390 zwischen Rosenfeld und Heiligenzimmern und griff hierbei eine Frau an. Der Busfahrer hielt daraufhin an und forderte den Mann auf, das Fahrzeug zu verlassen. Auf der Straße randalierte der 25-Jährige weiter und trat auf einen Pkw ein, der hinter dem Bus angehalten hatte. Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten mussten den aggressiven Mann überwältigen und Handschließen anlegen. Im Anschluss wurde er in die Klinik gebracht. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell