POL-HM: Unerlaubte Abfallentsorgung zwischen Thüste und Weenzen

Holzminden (ots) - Am 25.03.2023 wurde der Polizei Holzminden gegen 18:35 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Allersheim mitgeteilt. Meldender war ein Radfahrer, der auf dem Radweg in Allersheim Richtung Bevern unterwegs war. Dieser hatte einen von Bevern kommenden, weißen Kombi beobachtet, der in Allersheim nach ...

