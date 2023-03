Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Nach schweren räuberischen Diebstahl - U-Haftbefehl gegen 39-Jährigen erlassen

Hessisch Oldendorf/Fischbeck (ots)

Nach einem schweren räuberischen Diebstahl im vergangenen Dezember in einem Supermarkt in Fischbeck, wurde am Sonntag, 19.03.2023 der angeordnete U-Haftbefehl gegen den Beschuldigten durch die Polizei Hessisch Oldendorf vollstreckt.

Der 39-Jährige Beschuldigte, der sich in Fischbeck aufhielt, jedoch über keinen festen Wohnsitz verfügte, hatte am 12.12.2022 einen schweren räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in Fischbeck unter anderem durch Vorhalt eines Messers gegenüber einem Zeugen begangen. Weiterhin hat er darauffolgend im Februar 2023 zehn Pkw-Reifen zerstochen sowie zwei Zeugen mit Zugriff auf ein Messer bedroht.

Letztendlich erließ das Amtsgericht Hameln am vergangenen Freitag aufgrund des schweren räuberischen Diebstahls einen U-Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Der Haftbefehl konnte am Sonntag durch die Polizei Hessisch Oldendorf vollstreckt werden. Nach der Vorführung am Montag, 20.03.2023 am Amtsgericht Hameln wurde der 39-Jährige Beschuldigte der Justizvollzugsanstalt Rosdorf zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell