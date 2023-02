Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von Hund gebissen

Altenburg (ots)

Lucka. Auf Grund einer vermeintlichen Ruhestörung entwickelte sich am Freitagabend (10.02.23) gegen 21 Uhr in der Altenburger Straße ein verbaler Streit zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem 51-Jährigen. In dessen Verlauf ließ der Mann die Leine seines Hundes locker, so dass dieser einem Jugendlichen (19) in den Arm biss. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt. Gegen den Täter leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell