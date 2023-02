Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheibe eingeschlagen

Altenburg (ots)

Am 13.02.2023 gegen 04:13 Uhr rückte Polizisten in die Kauerndorfer Allee aus, da dort die Scheibe einer Apotheke eingeschlagen wurde. Unbekannte Täter hatten aus dem Ladeninneren eine Kasse entwendet und diese teilweise entleert vor dem Geschäft zurückgelassen. An der Fensterscheibe entstand hoher Sachschaden. Ermittlungen wurden eingeleitet, die Altenburger Polizei (03447/ 4710) nimmt in dem Zusammenhang Zeugenhinweise entgegen.

