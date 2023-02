Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Fahrräder entwendet

Gera (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags (10.02.23), gegen 02:39 Uhr, drangen bisher Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Nordstraße ein. Dort öffneten sie gewaltsam eine Kellerbox und entwendeten draus zwei Fahrräder der Marke Herkules im Gesamtwert eines hohen vierstelligen Betrages. Die Geraer Polizei ermittelt nun zu den genauen Hintergründen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0365/ 829-0) entgegen. (TL)

