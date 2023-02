Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug geht in Flammen auf

Gera (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am 11.02.2023 gegen 19:30 Uhr zu einem brennenden Pkw in die W.-Majakowski-Straße aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, der Peugeot wurde dennoch erheblich beschädigt. Außerdem entstand auf Grund der Hitzeentwicklung geringer Sachschaden bei einem in der Nähe parkenden Renault. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) ermittelt zur Brandursache und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL)

