POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher: Einbruch in Eventlocation - Zeugen gesucht!

Derzeit noch unbekannte Täter brachen, in der Nacht von Freitag auf Samstag, in eine Eventlocation in der Industriestraße im Ubstadt-Weiherer Ortsteil Zeutern ein.

Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in die alte Fabrikanlage, in welcher am Folgetag eine Hochzeit stattfinden sollte. In den dortigen Räumen durchsuchten die Täter das Inventar. Es gelang ihnen, einen niedrigen fünfstelligen Betrag an Bargeld zu erbeuten. Die Täter gingen im Anschluss an die Tat flüchtig.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter folgender Telefonnummer in Verbindung setzen: 07253/8026-0.

