POL-KA: (KA) Philippsburg - Betrunken zu Tankstelle gefahren

Karlsruhe (ots) - Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag mehrere Hundert Euro aus zwei Kindergärten in Forst und Ubstadt-Weiher. Um in das Gebäude in der Egerstraße in Forst zu gelangen, hebelten die Täter mehrere Türen auf. In einem Büro durchwühlten die Diebe Schubladen und Schränke und öffneten gewaltsam einen Tresor. Unerkannt ...

