POL-KA: (KA) Karlsruhe - Aggressiver Mann droht Krankenhausmitarbeitern mit einem Taschenmesser

Ein 54-Jähriger beschimpfte und bedrohte am frühen Sonntagmorgen mehrere Mitarbeiter eines Krankenhauses in Rüppurr. Nach erfolgter Festnahme hustete der Mann gezielt die Transportbesatzung an, welche ihn aufgrund seiner psychischen Verfassung in ärztliche Behandlung bringen sollte.

Als er sich gegen fünf Uhr morgens an der Pforte des Krankenhauses anmeldete, um wegen einer angeblichen Lungenentzündung behandelt zu werden, verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv gegenüber der Pfortenmitarbeiterin. Der Frau kamen schließlich Pflegekräfte zur Hilfe, denen der Mann mit einem Taschenmesser drohte, sollte jemand die Polizei rufen. Trotz dieser Ankündigung konnten Polizisten verständigt werden, die den Mann festnahmen.

Er wurde wegen seines psychischen Zustandes zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg dorthin hustete er seine Begleiter mehrfach an. Wie ein anschließender Test ergab, war der Mann am Corona Virus erkrankt. Neben einer Anzeige aufgrund der Bedrohung, muss er nun mit einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung rechnen.

