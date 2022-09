POL-KA: (KA)Karlsruhe-Daxlanden - Vermisster Senior wohlbehalten aufgegriffen

Karlsruhe (ots) - Seit dem späten Vormittag des 06.09.2022 wird der in Karlsruhe-Daxlanden wohnhafte Peter Kröneck vermisst. Er verließ gegen 11.00 Uhr seine Wohnung, um mit dem gelben Pkw VW Fox (ähnlich einem VW Polo), amtliches Kennzeichen KA-RK205, einen Augenarzttermin in Karlsruhe wahrzunehmen. Am späten Nachmittag wurde bekannt, dass er zu diesem Termin ...

