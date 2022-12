Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Brand in Mehrfamilienhaus

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am heutigen 24.12.22 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße. Der 48jährige Wohnungsinhaber bereitete in seinem Backofen eine Mahlzeit zu und verweilte zwischenzeitlich im angrenzenden Wohnzimmer, als er plötzlich einen lauten Knall aus der Küche hörte. Beim Betreten der Küche stand der Elektro-Backofen bereits in Flammen. Nachdem Löschversuche scheiterten, verließ der Mann die Dachgeschosswohnung und informierte hierbei die Mitbewohner des 5geschossigen Anwesens (16 Personen gemeldet). Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand die Küche bereits in Vollbrand. Zeitweise mussten auch die Bewohner des Nachbargebäudes dieses verlassen. Durch das Feuer wurde letztlich die Küche, das Esszimmer und Teile des Daches erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Leipziger Straße war zwecks Löscharbeiten für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

