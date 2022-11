Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Leichtkraftradfahrer

Saarbrücken-Altenkessel (ots)

Am Morgen des 25.11.22 ereignete sich in Altenkessel in der Provinzialstraße ein Verkehrsunfall, wobei der Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt wurde. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem PKW unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem flüchtigen PKW um einen silberfarbenen Mercedes.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell