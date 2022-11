Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Vermisstes 13jähriges Kind aus dem Raum Saarbrücken-Burbach

Bild-Infos

Download

Saarbrücken-Burbach (ots)

Seit Samstag, den 12.11.2022 gegen 16:00Uhr wird das 13jährige rumänische Mädchen CIRPACI Sara-Debora vermisst. Dieses verließ gegen 16:00Uhr das Anwesen der Großmutter in der Straße Jenneweg in 66113 Saarbrücken. Die Eltern, welche in der Püttlinger Straße in 66115 Saarbrücken wohnen, meldeten das Kind am 13.11.2022 gegen 02:00Uhr als vermisst, nachdem die bekannten Anlaufadressen überprüft wurden und kein Kontakt mehr zu Tochter bestand. Das Mädchen trägt eine schwarze Lederjacke, einen schwarzen Pullover, eine cremefarbene Jeans und rosa-schwarze Schuhe. Sie ist ca. 165cm groß, hat lange schwarze Haare und eine schlanke Statur. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten sich umgehend mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Ein Bild der Vermissten ist beigefügt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell