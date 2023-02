LPI-G: Verkehrsunfall mit drei Pkw

Gera (ots) - Seit Freitag (10.02.2023) ermittelt die Polizei Gera aufgrund des versuchten Einbruches in ein Ladengeschäft auf der Geraer Sorge. Hierbei versuchten bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum 09.02.2023, ca. 17:50 Uhr bis 10.02.2023, ca. 09:00 Uhr in das Geschäft einzudringen. Hierfür versuchten die Täter eine Zugangstür zu öffnen, was glücklicherweise misslang. Durch die Tathandlung wurde Sachschaden verursacht. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen ...

mehr