Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Gera (ots)

Seit Freitag (10.02.2023) ermittelt die Polizei Gera aufgrund des versuchten Einbruches in ein Ladengeschäft auf der Geraer Sorge. Hierbei versuchten bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum 09.02.2023, ca. 17:50 Uhr bis 10.02.2023, ca. 09:00 Uhr in das Geschäft einzudringen. Hierfür versuchten die Täter eine Zugangstür zu öffnen, was glücklicherweise misslang. Durch die Tathandlung wurde Sachschaden verursacht. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei in Gera zu melden. Tel.: 0365-8290 (PS)

