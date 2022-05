BPOL-HH: 28 Fälle: Bundespolizei nimmt per Haftbefehl gesuchten Mann fest

Hamburg (ots) - Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei attackierte eine Frau (w.49) am 12.05.2022 gegen 06.30 Uhr eine 29-Jährige am S-Bahnsteig im S-Bahnhaltepunkt Veddel mit mehreren Pfefferspray Sprühstößen in das Gesicht. Zuvor wartete die Geschädigte (w.29) am S-Bahnsteig auf einen Zug. "Aus noch nicht ...

