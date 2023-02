Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte Täter demolierten Kleingärten

Altenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu Sachbeschädigungen im Eselsweg in der Kleingartenanlage Friedenseck. Ohne Sinn und Verstand wüteten derzeit unbekannte Täter in der Gartenanlage. Es wurden dabei mehrere Gartentore und ein Schaukasten beschädigt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder den Tatumständen geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Altenburg unter der Tel. 03447-4710 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell