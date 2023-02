LPI-G: Alkoholfahrt endete an der Leitplanke

Greiz (ots) - Greiz - Am Abend des 10.02.2023 führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle in Greiz statt. Hierbei wurde bei einem 34-jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,64 Promille. Den 34 Jahre alten Fahrzeugführer erwarten nun ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

