Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Nörvenich (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Täter am Montagmorgen (24.10.2022) aus, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Nachdem die Bewohner, ein 42-Jähriger und seine ebenfalls 42 Jahre alte Frau, ihr Zuhause in der Pfarrer-Forst-Straße am Morgen verlassen hatten, hebelten die Einbrecher zunächst ein Tor auf und verschafften sich so Zugang zum Garten der Familie. Anschließend schlugen die Unbekannten die Scheibe der Terrassentür ein und öffneten diese. In den Räumlichkeiten des Wohnhauses öffneten sie diverse Schränke und Schubladen, bevor sie den Tatort über die Haustür unentdeckt verließen. Zur Tatbeute können bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen 07:20 Uhr und 10:30 Uhr eingrenzen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell