LPI-G: Alkohol und Autofahren vertragen sich nicht

Greiz (ots) - Weida: In der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag (08.02. bis 09.02.2023) versuchten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, der sich an einem Imbiss in der Bahnhofstraße befindet, gewaltsam zu öffnen. Vermutlich weil sie gestört wurden, brachen sie ihre Handlung ab und flüchteten. Hinweise zu den Unbekannten werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. Rückfragen bitte ...

