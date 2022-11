Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Niddatal: Radfahrer angefahren - Polizei sucht nach beschädigtem Ford Transit

Friedberg (ots)

Nachdem am späten Dienstagnachmittag (22.11.2022) ein Fahrradfahrer auf der B45 bei Niddatal von einem Autofahrer gestreift wurde und daraufhin stürzte, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht.

Gegen 17.45 Uhr war der 59-jährige Radler auf der Bundesstraße unterwegs von Ilbenstadt in Richtung Kaichen gewesen, als ihn nach bisherigen Erkenntnissen ein Autofahrer überholte und dabei mit der rechten Fahrzeugseite streifte. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte den aus dem Main-Kinzig-Kreis stammenden Verletzten wenige Minuten später am Fahrbahnrand bemerkt und Rettungskräfte gerufen, die ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Aufgrund an der Unfallstelle aufgefundener Fahrzeugteile geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Auto um einen (möglicherweise silberfarbenen) Ford Transit handeln könnte. Die Ermittler fragen daher: Wo ist ein entsprechendes Fahrzeug mit beschädigtem oder fehlendem rechten Außenspiegel sowie demoliertem Frontscheinwerfer aufgefallen? Hatte jemand den Unfallhergang beobachten können? Die Friedberger Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

