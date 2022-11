Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Limeshain: Rollladen hochgeschoben

Friedberg (ots)

Zwischen Sonntag (20.11.), 11.30 Uhr und Montag (21.11.), 10 Uhr stiegen Einbrecher in der Rommelshäuser Wilhelmstraße in ein Einfamilienhaus, indem sie einen heruntergelassenen Rollladen nach oben drückten und das dahinterliegende Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertsachen. Was die Kriminellen entwendeten ist momentan nicht bekannt. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

