POL-WE: Die Sicherheitsberater für Senioren suchen Nachwuchs!

Friedberg (ots)

Sind Sie

- mindestens 50 Jahre,

- körperlich und geistig noch fit,

- verfügen über zeitliche Ressourcen,

- sind bereit zu einem sozialen Engagement und

- mit den zeitgemäßen Kommunikationsmedien vertraut?

Dann informieren Sie sich an einem Tag der offenen Tür über die zahlreichen spannenden und interessanten Tätigkeiten der Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioren (SfS).

Wann und wo?

Am Dienstag, den 22.11.2022, von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr im Kreishaus Friedberg. Am Montag, den 28.11.2022, von 14.30 Uhr bis 17Uhr im Familienzentrum Planet Zukunft in Büdingen. Eine Anmeldung ist erforderlich über den Kreispräventionsrat Wetterau unter Tel.: 06031/83-5301 oder per Mail: sfs@wetteraukreis.de. Hier erhalten Sie auch weitere Informationen, sollten Sie an den Terminen zeitlich verhindert sein.

