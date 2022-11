Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg/Wöllstadt: Auf zurückgelassene Wertsachen abgesehen - Kriminelle zertrümmern Autoscheiben

Friedberg (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in Friedberg und Wöllstadt zu mehreren Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge.

Wöllstadt:

Im Riedholweg schlugen Unbekannte zwischen Mitternacht und 6 Uhr Morgen die Scheiben eines weißen sowie eines schwarzen Mercedes ein und stahlen aus diesen geringe Münzgeldbeträge. Auch in der Gondolfstraße kam es zu einer Tat.

Friedberg:

In der Adolf-Reichwein-Straße schlugen Unbekannte eine Scheibe eines abgestellten, weißen Audi ein und durchsuchten den Innenraum; offenbar, ohne Verwertbares zu finden. In der Heinrich-Busold-Straße wurde in der Nacht ein schwarzer Mercedes sowie ein blauer Audi angegangen. Eine Seitenscheibe eines schwarzen Audis ging in der Nacht in ähnlicher Absicht im Hermann-J.-Bach-Weg zu Bruch. In der Straße "auf dem See" zertrümmerten Straftäter in selbiger Abicht ebenfalls eine Seitenscheibe eines grauen Mercedes sowie eines schwarzen Audi.

Die Polizei in Friedberg ermittelt in den genannten Fällen wegen, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls, und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Personen aufgefallen? Hatte jemand eine oder mehrere der Straftaten beobachtet?

