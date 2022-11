Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gedern: Tankstelle ausgeraubt

Polizei sucht Zeugen

Friedberg (ots)

Nachdem am Mittwochabend (16.11.2022) die Tankstelle in der Lauterbacher Straße 68 in Gedern ausgeraubt wurde, bittet die Wetterauer Kripo um Hinweise. Gegen 19.33 Uhr hatte der Straftäter den Verkaufsraum betreten, den 18-jährigen Angestellten beschimpft, bedroht und zur Herausgabe des Kasseninhalts aufgefordert. Der Geschädigte tat, wozu er aufgefordert wurde; der Kriminelle verstaute das Bargeld daraufhin in seiner Jacke und flüchtete in Richtung Ortsausgang.

Bei dem Räuber soll es sich um einen etwa 180 cm großen Mann handeln, der zur Tatzeit bekleidet war mit einer schwarzen Steppjacke, über den Kopf gezogener Kapuze, sowie einer schwarzen Hose. Sein Gesicht war verdeckt durch eine dunkle Maske.

Die Kriminalpolizei fragt: Wem waren kurz vor oder nach der Tat (19.33 Uhr) verdächtige Personen oder Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe zum Tankstellengelände aufgefallen? Hatte jemand die Straftat beobachten können? Hinweise bitte unter Tel. 06031/6010.

