POL-WE: Gute Nachrichten aus Bad Vilbel: Vermissten lebend aufgefunden

Friedberg (ots) - +++ Nachdem am Mittwochabend (16.11.2022) die Tankstelle in der Lauterbacher Straße 68 in Gedern ausgeraubt wurde, bittet die Wetterauer Kripo um Hinweise. Gegen 19.33 Uhr hatte der Straftäter den Verkaufsraum betreten, den 18-jährigen Angestellten beschimpft, bedroht und zur Herausgabe des Kasseninhalts aufgefordert. Der Geschädigte tat, wozu er aufgefordert wurde; der Kriminelle verstaute das ...

