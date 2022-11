Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221106 - 1271 Frankfurt-Bornheim: Kellerbrand

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (05.11.2022) brannte es in Bornheim in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Zuvor waren über den Notruf mehrere Meldungen aufgrund eines verrauchten Treppenhauses eingegangen. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr lokalisierten im Keller eines Am Ameisenberg befindlichen Mehrfamilienhauses einen Kellerbrand und konnten diesen schnell löschen. Es kam zu keinen verletzten Personen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Derzeitige Ermittlungen deuten auf eine unsachgemäße Handhabung von Leuchtmittel im Keller hin. Das Brandkommissariat hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell