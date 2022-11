Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221106 - 1269 Frankfurt-Hausen: Rotlicht missachtet

Frankfurt (ots)

(dr) Ein U-Bahn-Fahrer verhinderte am Freitagnachmittag, den 04. November 2022, im letzten Moment einen Zusammenstoß mit einer jungen Radfahrerin, die an einem Bahnübergang eine rote Ampel missachtete. Zwei Fahrgäste erlitten aufgrund einer Gefahrenbremsung leichte Verletzungen.

Der 59-jährige Fahrer war mit der U-Bahn der Linie 7 gegen 15:10 Uhr auf der Ludwig-Landmann-Straße in Fahrtrichtung Am Fischstein unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt überquerte Am Hausener Freibad, Höhe Hausnummer 341, ein junges Mädchen mit ihrem Fahrrad trotz des für sie geltenden Rotlichts den dortigen Bahnübergang. Das Mädchen kam aus Richtung Brentanobad. Der Fahrer erkannte die junge Radfahrerin rechtzeitig und leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein, sodass die U-Bahn noch vor dem Übergang zum Stehen kam. Jedoch verletzten sich in der Bahn aufgrund des Bremsvorgangs zwei der Fahrgäste leicht und bedurften einer medizinischen Behandlung. Ein Fahrgast erlitt in der Bahn eine Kopfplatzwunde, ein weiterer prallte mit dem Rücken gegen eine Metallstange.

Das Mädchen entfernte sich im Anschluss in Begleitung einer erwachsenen Frau unerlaubt von der Unfallstelle. Letztere hatte zuvor noch ordnungsgemäß an der roten Ampel gehalten. Beide waren mit Fahrrädern unterwegs.

Das Mädchen soll circa 5 bis 7 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Es habe bunte Kleidung und einen rotweißen Fahrradhelm getragen. Die Frau soll ebenfalls schlank gewesen sein, kurze schwarze Haare und ebenfalls einen Fahrradhelm getragen haben. Beide seien von asiatischer Erscheinung gewesen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-11000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

