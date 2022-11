POL-WE: Einbruch in der Gartenstraße + Uhren, Schmuck und Elektrogeräte + Schmuck und Bargeld + In Fahrradgeschäft eingebrochen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 22.11.2022

Limeshain: Einbruch in der Gartenstraße

Zwischen 15.25 Uhr und 18.45 Uhr stiegen Einbrecher am Sonntag (20.11.) in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße im OT Rommelhausen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Florstadt: Uhren, Schmuck und Elektrogeräte

Armbanduhren, Schmuck sowie mehrere Elektrogeräte stahlen Einbrecher am Montag (21.11.) zwischen 16 Uhr und 18.20 Uhr aus einem Einfamilienhaus im Leimenkautenweg im Ortsteil Staden. Dazu hebelten sie im Tatzeitraum eine an der Gebäuderückseite liegende Terrassentür auf und dursuchten die Wohnräume. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Wölfersheim: Schmuck und Bargeld

Kriminelle machten sich zwischen Donnerstag (17.11.), 12.30 Uhr und Montag (21.11.), 18 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Melbacher Gartenstraße zu schaffen, indem sie im Tatzeitraum eine an der Gebäuderückseite gelegene Terrassentür beschädigten und dann die Wohnräume nach Wertsachen durchsuchten. Anschließend flüchteten die Straftäter mit Bargeld und Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Butzbach: In Fahrradgeschäft eingebrochen

Straftäter hebelten in der Nacht zu Dienstag (22.11.) die Eingangstür des Fahrradgeschäfts in der Griedeler Straße auf und stahlen vier hochwertige E-Bikes von Specialized im Wert von knapp 30.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf 1.25 Uhr bis 1.33 Uhr. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren kurz vor der oder im Anschluss an die Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Fachgeschäfts aufgefallen? Hatte jemand den Einbruch beobachten können?

