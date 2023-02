LPI-G: Vorfahrt missachtet

Altenburg (ots) - Eine 83-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot befuhr am 09.02.2023 gegen 13:05 Uhr die Käthe-Kollwitz-Straße in Richtung Großer Teich. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr sie gerade aus und dabei gegen ein Fußgängerschutzgeländer. Verletzt wurde zum Glück niemand. Sowohl am Fahrzeug als auch am Geländer entstand Sachschaden. Die Polizei in Altenburg ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

