POL-EL: Bad Bentheim - drei leicht Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L39 (PM zur PushMail VU-schwer - Suddendorf)

Lingen (ots) - Am Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Anemonenstraße in Lingen alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet Kleidung auf einem eingeschalteten Herd in der Küche eines Reihenhauses in Brand. Die Küche geriet daraufhin in Vollbrand. Ein 20-jähriger Nachbar wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Die Feuerwehr war mit sieben ...

mehr